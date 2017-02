URGENT : LE CAMEROUN REMPORTE LA 31e EDITION DE LA CAN 2017 !!! VICTOIRE 2-1 FACE A L'EGYPTE !!! 90e+1

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.



88e



VINCENT ABOUBAKAR !!!! 2-1 !!!! L'attaquant des Lions Indomptables réalise un coup du sombrero sur Gabr avant d'enchainer une volée imparable pour Essam El Hadary. C'est splendide !!

84e

L'Egypte n'a pas concédé deux buts dans un match international depuis le 19 novembre 2014.



81e



Amr Warda a des crampes. il reste au sol et l'arbitre fait appel aux soigneurs. L'Egyptien n'a jamais été titularisé depuis le début de cette CAN 2017.



79e



Le raté de Moukandjo !! L'ailier des Lions Indomptables est servi dans la surface au ras du sol mais il semble gêné dans sa frappe de l'intérieur du pied qui s'envole. Son geste était compliqué.





77e



Jacques Zoua gaspille une belle opportunité pour le Cameroun !! L'attaquant profite d'une glissade sur une possession égyptienne pour remonter tout le terrain balle au pied avec deux de ses partenaires. il choisit la solution individuelle mais manque totalement son tir.



70e



Le Cameroun pousse !! Après des passements de jambes, Aboubakar frappe en bout de course. Moukandjo a suivi mais sa volée est déviée en corner.



69e



N'Koulou !! Le défenseur de l'OL a encore une fois un bon timing sur un corner camerounais. Mais il ne parvient pas à cadrer sa tête/



66e

Ramadan Sobhy rempalce Hassan Trezeguet.



65e



Collins Faï est monté très haut et se retrouve en position de frappe mais c'est dévié en corner.



63e



L'arbitre appelle Warda et Faï pour calmer les deux joueurs alors que les esprits s'échauffent !



61e



L'ambiance est montée d'un cran au stade de l'Amitié !



59e

1-1 NKOULOU !!! BUT DU CAMEROUN !!! Après un corner, le défenseur était resté aux avants-postes. Il décolle plus haut que tout le monde sur un centre de Benjamin Moukandjo pour propulser le ballon au fond des filets.



59e



1-1 NKOULOU !!! BUT DU CAMEROUN !!!

57e



Ambroise Oyongo se fait piéger par la protection de balle de Mohamed Salah qui remonte le terrain dans le couloir droit avant de crocheter le latéral camerounais. Coup franc excentré à suivre pour l'Egypte...

55e



Amr Warda fait le pressing sur Michael Ngadeu et est à deux doigts de lui subtiliser le ballon.

52e



Corner mal négocié par le Cameroun. Les Egyptiens se dégagent sans problème.

49e



Dans le couloir gauche, l'Egyptien Fathi centre au point de penalty mais c'est repoussé par Oyongo. Le ballon revient en retrait sur El said dont la frappe n'est pas cadrée.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Février 2017 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook