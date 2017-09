URGENT- Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne remet sa démission et celle de son gouvernement, demain mardi A l'instar des rumeurs qui bruissent çà et là, il se susurre que le Premier ministre et son gouvernement présente demain sa démission au président de la République. Il se dit même que le nouveau gouvernement sera un attelage éminemment politique. Qui a parlé de la Présidentielle 2019 ? Affaire à suivre avec Leral qui suit attentivement la situation pour vous. Wait and see !

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Septembre 2017 à 22:18 | | 0 commentaire(s)|

Un changement important est attendu dans le Gouvernement demain, mardi. Selon la RFM, dans sa livraison du soir, le Gouvernement de Mahammad Boun Abdallah Dionne devrait déposer sa lettre démission demain, mardi 5 septembre dans la matinée.



Le chef de l'État va composer son 3e gouvernement, après les résultats des élections législatives du 30 juillet dernier.



Les changements devraient être de faible ampleur, selon certains médias. Selon des informations de Sud Quotidien, le Premier ministre reste à son poste.



Le ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo va sauter dans le futur attelage gouvernemental en gestation mais va probablement être logé à la Présidence.

