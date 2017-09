URGENT- Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne remet sa démission

A l'instar des rumeurs qui bruissent çà et là, il se susurre que le Premier ministre et son gouvernement présente demain sa démission au président de la République. Il se dit même que le nouveau gouvernement sera un attelage éminemment politique. Qui a parlé de la Présidentielle 2019 ? Affaire à suivre avec Leral qui suit attentivement la situation pour vous. Wait and see !

