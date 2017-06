URGENT: Le Sénégal rappelle son Ambassadeur au Qatar et exprime sa solidarité à l’Arabie Saoudite, aux EAU, au Bahreïn et à l’Egypte Déclaration du Gouvernement du Sénégal sur la situation dans la région du Golfe



"Le Gouvernement du Sénégal suit, avec une vive préoccupation, la situation en cours dans la région du Golfe. Le Sénégal exprime sa solidarité agissante à l’Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes Unis, au Bahreïn et à l’Egypte. Le Sénégal décide, à compter de ce jour mercredi 07 juin 2017, de rappeler, en consultation son Ambassadeur au Qatar", a déclaré le ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur via un communiqué officiel fait à Dakar ce 7 juin 2017.



Leral.net rappelle que L'Arabie saoudite et cinq de ses alliés, dont l'Egypte, ont rompu lundi avec le Qatar, accusé de soutenir le "terrorisme", provoquant une crise diplomatique majeure au Moyen-Orient.



Ce séisme diplomatique est intervenu 15 jours après une visite à Ryad du président américain Donald Trump qui a demandé aux pays musulmans d'agir de manière décisive contre l'extrémisme religieux.



Massène DIOP Leral.net

