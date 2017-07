URGENT: Les Sénégalais peuvent voter avec les anciennes cartes d’identité et les cartes d’électeurs numérisées

L'article 3, alinéa 4 de la Constitution stipule que "tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi ». Ainsi, au regard des lenteurs notées dans le retrait des cartes d'identité biométriques, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel, par lettre en date du 24 juillet 2017, conformément à l'article 72 de la Constitution, sur la possibilité que les électeurs n'ayant pu retirer leurs cartes puissent voter aux élections législatives du 30 juillet 2017 avec l'une des pièces suivantes:

• Une carte d’identité nationale numérisée,

• Une carte d’électeur numérisée,

• Un passeport,

• Un permis de conduire

• Un document d’immatriculation pour les primo-inscrits non détenteurs d’un des quatre premiers documents administratifs.



Il faut rappeler qu'une telle éventualité avait été proposée par la société civile.



Le Président de la République réaffirme son attachement sans réserve à l'organisation d'élections transparentes, libres et démocratiques. Le préalable dans ce sens, est la possibilité pour chaque Sénégalais, d'accomplir librement son devoir citoyen.

