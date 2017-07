URGENT: Les étudiants empêchent Babou Diakham, directeur de l'Office du Bac, de faire son point de presse et exigent sa démission

Mercredi 5 Juillet 2017 à 12:53

Les Etudiants de l’Université Cheikh Anta Diop ont déversé leur bile ce matin, sur le Directeur de l’Office du Bac, Babou Diakham. Ce dernier prévoyait de faire un point de presse suite aux fuites qui ont conduit à l’annulation de certaines épreuves en français et histoire-géographie. Voir photos.



Safiétou Name et Madiop Wade et Thierno Malick Ndiaye









