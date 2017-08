URGENT : Liberté provisoire accordée à Amy Collé Dieng et Penda Décidément, c'est la décrispation. Après Oulèye Mané, Penda Bâ et Amy Collé ot bénéficié d'une liberté provisoire. c'est une exclusivité révélée par la RFM. (Nous y reviendrons avec de plus amples détails)

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Août 2017 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook