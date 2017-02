URGENT : Nkoulou égalise pour le Cameroun face à l'Egypte 1-1 (LIVE)

59e



1-1 NKOULOU !!! BUT DU CAMEROUN !!!

57e



Ambroise Oyongo se fait piéger par la protection de balle de Mohamed Salah qui remonte le terrain dans le couloir droit avant de crocheter le latéral camerounais. Coup franc excentré à suivre pour l'Egypte...

55e



Amr Warda fait le pressing sur Michael Ngadeu et est à deux doigts de lui subtiliser le ballon.

52e



Corner mal négocié par le Cameroun. Les Egyptiens se dégagent sans problème.

49e



Dans le couloir gauche, l'Egyptien Fathi centre au point de penalty mais c'est repoussé par Oyongo. Le ballon revient en retrait sur El said dont la frappe n'est pas cadrée.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Février 2017 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|