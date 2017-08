URGENT : Penda Bâ arrêtée et interrogée par la Brigade des Recherches

Penda Bâ vient d'être arrêtée par les éléments de la Section de Recherches de la gendarmerie. Elle a été cueillie à Mbour, notent des sources de Seneweb.

Selon nos informations, depuis qu'elle a posté sa vidéo, la Plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie logée à la Section de recherches était à ses trousses. Des éléments ont été dépêchés à Agnam et à Mbour. Les recherches entreprises ont permis de la localiser à Mbour.

Elle est présentement en train de subir un interrogatoire dans les locaux de la Section de Recherches, sise à la caserne Samba Diéry Diallo de Dakar.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la jeune femme avait proféré de graves insultes et tenu des propos ethnicistes. Arborant un tee-shirt à l'effigie de Benno Bokk Yakaar, elle soutenait qu'elle habite Agnam à Matam.



