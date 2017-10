URGENT : Rappel à DIEU de Sokhna Fatsy Mansour, épouse de Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji...

Asfiyahi.Org a le regret et la profonde douleur, de vous annoncer le rappel à Dieu de Sokhna Fatsy, fille de El hadj Mansour Sy Malick et de Sokhna Aminta Seck. Rappel à Dieu survenu ce dimanche 15 octobre 2017 à Tivaouane, des suites d'une longue maladie



Pour ceux qui n'ont pas eu à la connaitre, Sokhna Fatsy Mansour, était l'épouse de Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji (rta) et sœur de l'actuel Khalif General des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour. Elle est aussi la mère de Serigne Cheikh Tidiane Sy Mansour, Serigne Habib Sy Mansour entre autres.



Leral présente ses condoléances à sa famille et à toute la communauté Tidiane.