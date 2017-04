URGENT: Report de la rencontre entre la CAP et le Premier ministre

La Coordination des Associations de Presse (CAP) constituée du SYNPICS, CORED, CDEPS, APPEL, URAC, CJRS, UNPJS, CTPAS) informe que la rencontre avec le Premier ministre, Mohammad Boune Abdallah Dionne, initialement prévue ce vendredi 21 avril à 10h à la Primature, a été reportée à une date ultérieure.







Comme annoncé lors de la conférence de presse, la marche nationale programmée le 3 mai, coïncidant avec la Journée mondiale de la liberté de la presse, reste maintenue à Dakar et dans les autres régions.



La CAP compte sur la mobilisation de tous les acteurs des médias et les autres Sénégalais qui tiennent à une presse libre, indépendante et structurée.

