URGENT Tabaski 2017 : Macky Sall offre la grâce à 234 détenus

Deux cent trente-quatre (234) personnes définitivement condamnées pour des infractions diverses et détenues dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal viennent de bénéficier de la grâce présidentielle dont 224 remises totales de peines, 06 remises partielles et 04 commutations de peine. Ont été exclues de cette mesure tous les détenus condamnés pour des infractions particulièrement graves comme les crimes de sang, les atteintes aux mœurs, ou les trafics de drogue.

Par cette mesure, le Président de la République a tenu, à l’occasion de la fête de l’Aïd El Kébir 2017 (Tabaski), à accorder son pardon à des citoyens qui s’étaient mis en marge de la loi.



Le Chef de l’Etat traduit ainsi son engagement résolu en faveur de la dignité de la personne humaine ; il a voulu, en même temps, donner à une catégorie de citoyens momentanément en conflit avec la loi, la chance de se ressaisir en réintégrant leur famille et la société, avant la fin de leur peine.