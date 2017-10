USA: Barack Obama, premier président à choisir un peintre africain pour son portrait officiel

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2017 à 22:21 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien président ses États-Unis, Barack Obama, a décidé de rompre avec la tradition, en choisissant le Nigérian Kehinde Wiley pour réaliser son portrait officiel.

En effet, il est de coutume pour le musée basé à Washington, de commander un portrait du président et de la première dame, une fois leur mandat terminé. C’est dans cette optique que l’ancien président américain, Barack Obama, vient d’annoncer qu’il avait sélectionné le peintre hip hop Kehinde Wiley, pour la réalisation de son portrait qui sera exposé au Smithsonian National Portrait Gallery.

La Smithsonian National Portrait Gallery a déclaré que Wiley est un choix intéressant pour le portrait officiel.

Wiley, est connu pour ses portraits colorés mélangeant culture noire américain et motifs européens classiques



L’artiste new-yorkais âgé de 40 ans, née d’un père nigérian et d’une mère afro-américaine, aura un nouveau souffle sur la composition traditionnellement formelle. Il s’était par le passé déclaré intéressé par l’idée de peindre Barack Obama: «J’aimerais beaucoup faire un portrait officiel. Je pense qu’il serait très intéressant de peindre Obama. J’ai déjà fait plusieurs études et j’ai déjà une idée de différentes stratégies de comment cela pourrait se passer»

Wiley a peint les rappeurs LL Cool J dans le style de John Singer Sargent, Ice T comme Empereur Napoléon par David et de jeunes hommes afro-américains dans des vitraux, comme des saints dans une cathédrale.



Le fond de ses peintures fait référence à des motifs de tissus africains, serpentant à travers la composition pour donner d’autres indices sur son sujet.



Les portraits de la famille Obama, qui attireront sûrement les amateurs de selfie, seront dévoilés à la National Portrait Gallery de Washington DC, l’année prochaine.

Wiley est né à Los Angeles en Californie en 1977. Son père est originaire de l’état d’Akwa Ibom.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook