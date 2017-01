Les relations entre Donald Trump et Arnold Schwar­ze­neg­ger se sont un tout petit peu tendues depuis quelques jours. Selon nos confrères de voici, le futur président des Etats-Unis s’est ouvertement attaqué à l’ancien gouverneur de la Californie. A la question de savoir pour quelle raison, Donald Trump s’en est pris à l’acteur américain, notre source indique que, c’est en raison de ses performances dans l’émission de télé-réalité appelée « The Apprentice ».



D’après le richissime homme d’affaire américain, Arnold Schwar­ze­neg­ger a une performance très approximative. Il faut dire que cette émission était celle que présentait Donald Trump. Mais en raison de son statut de futur président américain, il a choisi Arnold Schwar­ze­neg­ger pour le remplacer.



Seulement, Trump est insatisfait et mécontent des audiences. Visiblement, Schwar­ze­neg­ger n’est pas à la hauteur de ses attentes. Dans le premier numéro qui a été diffusé lundi dernier dans la soirée, la prestation de Schwarzenegger a été très en dessous de la moyenne.



L’homme d’affaires a tenu à exprimer son mécontentement et sa déception à travers un tweet qu’il a adressé à l’acteur principal de Terminator 2, où il a écrit ceci : « Wouh, les audiences sont là et Arnold Schwar­ze­neg­ger a été « submergé » (ou détruit) par la comparaison avec la machine à audiences Donald J. Trump. Au temps pour lui… ».



Une attaque teintée de propos ironiques qui n’a pas plu à l’an­cien gouverneur de Cali­for­nie. Face à ces propos qu’on pourrait considérer comme désobligeants, Arnold Schwar­ze­neg­ger a immédiatement répondu à son futur président, toujours sur Twit­ter. « Il n’y a rien de plus important que le travail pour le peuple Donald Trump. Je vous souhaite beaucoup de chance. J’espère que vous travaillerez pour tous les Américains avec autant d’agres­si­vité que vous le faites pour vos audiences.



Une réponse de l’acteur qui renvoie le richissime américain dans les cordes. L’interpellant qu’à quelques jours de son investiture à avoir le sens des priorités. Pour l’acteur, il est quelque peu inquiétant que Donald Trump passe encore son temps à jouer à « qui a la plus gros­se… audience » en ce moment, pourtant il a un grand défi à relever: celui de bien diriger le pays.



Borel: AFRK.MAG