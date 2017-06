Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici USA: Karrueche Tran fait condamner Chris Brown…la raison Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2017 à 23:23 | | 0 commentaire(s)|

Le jeudi 15 juin dernier, à Los Angeles, le verdict du juge dans l’affaire opposant Karrueche Tran à Chris Brown a été prononcé. A en croire plusieurs médias people américains, le justice a tranché en faveur de Karrueche Tran.

Mais quelques semaines avant, plusieurs observateurs ont cru que Karrueche Tran avait perdu le procès qui l’opposait à son ex, Chris Brown. En effet, cette dernière n’avait pas répondu présent au rendez-vous du juge.



Jeudi dernier. Karrueche Tran, 29 ans, a obtenu le 15 juin, à Los Angeles, la condamnation du sulfureux rappeur de 28 ans. Ce dernier est maintenant soumis à une injonction restrictive, qui l’empêche de s’approcher ou de contacter la jolie brune pendant les 5 prochaines années.



A la question de savoir pour quelles raisons, la défense de la jeune femme indique que le rappeur s’est montré à plusieurs reprises très agressif envers la belle brune. Une attitude qui du même coup, menaçait leur relation et traçait déjà le chemin de la rupture. D’après certaines sources proches de Karrueche Tran, le rappeur Chris Brown l’aurait battu à plusieurs reprises à l’époque où ils étaient ensembles.



Alors que Chris Brown lui envoyait des messages pour récupérer les cadeaux et autres bijoux en diamant qu’il lui avait offert pendant leur love story, le mannequin a saisi la justice.

Ce jeudi, le juge a tranché en faveur de la victime Karrueche Tran. L’interprète de « Don’t wake me up » est donc contraint de se tenir très loin de la jeune femme.



