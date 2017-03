Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici USA: Préparation du mariage de rêve de Serena Williams…photos Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mars 2017 à 21:35 | | 0 commentaire(s)|

Un heureux événement est en préparation dans la grande famille Williams. A en croire nos confrères de The Sun et de Daily Miror, l’on assistera en cette fin d’année 2017 au mariage de Serena Williams et de son compagnon Alexis Ohanian. Il n’y a pas longtemps, la grande championne de tennis féminin disait « oui » à Alexis Ohanian.

L’on se souvient que pour cette demande en mariage, le jeune homme avait organisé dans le plus grand secret un voyage avec sa bien-aimée à Rome, l’endroit où le couple s’était rencontré au début de leur relation. Lors de la demande en mariage, Alexis Ohanian s’était mis à genou et avait prononcé les mots suivants: «Veux-tu m’épouser ?». Bien sûr que Serena Williams, très émue, avait répondu « oui ».



Aujourd’hui, le couple s’active pour les préparatifs du mariage qui aura lieu à la fin de cette année. C’est donc en décembre que Serena et Alexis vont officialiser leur union. La liste des invités s’annonce prestigieuse.



Il faut dire que depuis quelques mois, l’on indique que la célébration du mariage entre la tenniswoman et le fondateur de Reddit s’annonce plus que jamais réservée aux VIP. D’après certaines sources familiales, la cérémonie se déroulera pendant la trêve du circuit WTA. Cette information a été relayée par nos confrères de The Sun, et confirmée par Daily Mirror. Ces différentes sources ont d’ailleurs précisé qu’une liste d’invités prestigieux a commencé à être dressée. Parmi ces privilégiés figurent des amis de la joueuse notamment Eva Longoria, Beyonce… mais aussi Meghan Markle et son petit ami, le prince Harry !



Les médias indiquent par ailleurs que le couple a été aperçu récemment à Montego Bay, en Jamaïque. Meghan Markle et le prince Harry sont très heureux de se rendre à ce mariage; eux qui ont été gentiment écartés des noces de la sœur de Kate, Pippa Middleton. «Aucun carton d’invitation n’a pour le moment été envoyé mais Serena a demandé à Meghan de réserver cette journée dans son emploi du temps, une date qui reste pour le moment secrète», explique une source proche de Meghan.

Serena Williams et l’actrice ont une relation amicale qui dure depuis de nombreuses années. Il n’est donc pas étonnant que la joueuse souhaite avoir Meghan prêt d’elle pour le plus beau jour de sa vie.



BOREL







