USA: une jeune femme en procès pour avoir poussé un ami au suicide

Michelle Carter, 20 ans aujourd’hui et 17 à l’époque des faits, le 12 juillet 2014, est en procès depuis mardi pour homicide involontaire, devant le tribunal pour enfants de Taunton, à 60 kilomètres au sud de Boston.



Son petit ami, Conrad Roy, 18 ans à l’époque, avait été retrouvé mort dans son camion, garé dans le parking d’un supermarché près d’une pompe à eau qu’il a utilisée pour remplir son véhicule de monoxyde de carbone.











L’assistante du procureur, Maryclare Flynn, a, dès l’ouverture du procès retransmise sur Youtube, cité une série de textos envoyés par Carter à Roy, l’enjoignant à passer à l’acte.



«C’est maintenant ou jamais», écrivait-elle notamment au jeune homme.



Alors qu’il sortait de son camion, pris de doutes, le jeune homme lui a parlé longuement au téléphone et «elle lui a dit de revenir dans la voiture: elle s’est comportée de façon vicieuse et dangereuse», a affirmé Mme Flynn, soulignant que Carter l’avait aussi conseillé sur les meilleures méthodes de suicide et encouragé à cacher ses projets à ses parents.