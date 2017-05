Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici USA: une rumeur concernant Rihanna fait le buzz sur les réseaux sociaux Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2017 à 23:19 | | 0 commentaire(s)|

En deux semaines, la morphologie de Rihanna a curieusement changé. Plusieurs fans se posent la question de savoir ce qui a bien pu se passer pour que la chanteuse se métamorphose de cette façon. Cette prise soudaine de poids annonce t-elle l’attente d’un futur bébé? Sinon, pourquoi Rihanna accepterait-elle de prendre volontairement quelques kilos en plus?

Sur la toile, les avis des internautes divergent sur les raisons de la métamorphose. Certains pensent que Rihanna voudrait simplement avoir une apparence un peu plus ronde, alors que d’autres expliquent cette prise de poids par la venue d’un bébé.



L’on se souvient que le 19 mai dernier, Rihanna s’était présentée pour sa toute première fois au Festival de Cannes. Dans la soirée, elle avait organisé une soirée sur la Croisette, avec la marque de joaillerie Chopard, pour présenter une collection capsule, en présence de nombreuses stars.

Les médias people indiquent que lors de cette soirée, plusieurs personnalités qui y prenaient part s’interrogeaient sur sa toute nouvelle silhouette. Il faut quand même reconnaître que malgré ces quelques kilos en plus, la chanteuse américaine n’avait rien perdu de sa splendeur. Cette prise de poids de la chanteuse a suscité un tel engouement au point où, même les nouvelles photos prises par la chanteuse dans les rues de New York, n’ont pas calmé les internautes.

Est-ce la qualité des repas? S’agit-il d’une allergie? Ou encore d’une grossesse? Toutes les hypothèses ont été avancées par les internautes. Pour les plus rationnels, on se contentera de commenter la carrière musicale de Riri en attendant de savoir un peu plus sur ce qu’il en est réellement.

afrikmag





