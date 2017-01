Un Américain condamné à 22 ans de prison pour avoir volé une télécommande

L’américain, Eric Bramwell a été reconnu coupable en novembre et condamné en janvier à 22 ans d’emprisonnement. L’homme âgé de 35 ans a volé la télécommande en août 2015, d’une salle commune de son bloc appartement, selon le procureur du comté de Dupage en Illinois. Mais en partant, il a laissé tomber un gant à sa sortie.



Un échantillon d’ADN du gant correspondait à l’ADN de Bramwell dans la base de données des criminels condamnés dans l’Etat, comme le rapporte le Chicago Tribune



Le procureurs a dit qu’en raison de son passé criminel, il était passible de 30 ans de prison. Il aurait commis des vols similaires d’autres télécommandes et téléviseurs dans d’autres complexes d’appartements à proximité.



«Le passé criminel de M. Bramwell l’a finalement rattrapé», a déclaré l’avocat Robert B. Berlin par voie de communiqué.



«Peu importe ce qui a été volé, M. Bramwell s’est moqué de la loi à plusieurs reprises. Il a pris ce qu’il voulait encore et encore, en s’attendant à éviter les conséquences», a-t-il dit.



«Ce n’est pas comme ça que ça marche et M. Bramwell vient de l’apprendre.»



Eric Bramwell doit passer au moins la moitié de la peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle.



Le juge Robert Miller a condamné Bramwell en novembre à six mois de prison, pour outrage au tribunal.



Il y a environ 2,3 millions de personnes derrière les barreaux, dans les prisons étatiques, locales, fédérales et des jeunes, selon les données de 2016 basées sur les statistiques de la politique pénitentiaire.



FELICIAE AFRK MAG