Un Anglais tué par son iPhone

Un médecin-légiste a indiqué que sa mort était accidentelle et prévoit d'envoyer un rapport à Apple, suggérant à la firme de prendre des mesures afin de prévenir d'autres décès.



A la suite de cette enquête, les agents de la protection civile ont mis en garde contre les dangers de la recharge des mobiles à proximité de l'eau. M. Bull aurait branché son chargeur dans une prise du couloir et l'aurait posé sur sa poitrine pendant qu'il manipulait son smartphone.



Il a subi de graves brûlures sur la poitrine, le bras et la main lorsque le chargeur a touché l'eau et est mort le 11 décembre dernier, a indiqué la presse. Le médecin légiste adjoint Sean Cummings, qui a mené l'enquête au West London Coroner's Court mercredi, a rédigé un rapport de prévention à envoyer à Apple.



Selon l'organisation Charity Electrical Safety First, la mort de M. Bull met en évidence certains dangers liés à l'utilisation des appareils électriques près de l'eau.



De son côté, la Société royale pour la Prévention des Accidents (ROSPA) met en garde contre l'utilisation de tout appareil électrique dans les salles de bains.



Sheila Merrill, conseillère en santé publique, a estimé que «les populations doivent être conscientes du danger que représente un appareil électrique dans la salle de bains».



BBC