Un Nigérian offre une G-wagon à un Sud-africain après avoir engrossé sa femme Un Nigérian appelé John basé en Afrique du Sud, a acheté une Mercedes-Benz classe G-Wagon de luxe à un Sud-africain, pour s’excuser après avoir engrossé sa femme.



Le site d’information sud-africain, "Daily Live", rapporte qu’après avoir reçu la voiture, la colère du mari s’est immédiatement atténuée.

« Je sais que ce que j’ai fait est mauvais, mais je me sens mieux du fait qu’il ait accepté mon cadeau. Il a accepté que sa femme, ma petite amie, soit enceinte et qu’elle accouche bientôt de mon fils. Il était en colère au début, mais quand je lui ai présenté la voiture, sa colère a disparu », a déclaré l’homme qui s’est identifié comme étant John.

Une source proche de la famille de la femme enceinte explique qu’elle était consciente de la gravité de sa relation cachée, mais n’a jamais pensé que cela mènerait à une grossesse. Et d’ajouter qu’elle se dit déçue que son mari ait accepté la Mercedes-Benz G-Wagon du Nigérian.

« Les hommes nigérians ne prendront jamais nos hommes au sérieux. Quel genre d’hommes accepte un cadeau d’un homme qui a engrossé sa femme ? Il va l’engrosser à nouveau et acheter au mari stupide, une autre voiture. Je suis tellement déçue«, a-t-elle dit.

Approché pour sa réaction, le mari a dit:

« C’est faux de dire que je suis stupide. Le point de la question est que nous ne pouvons pas inverser ce qui s’est passé. Nous nous sommes assis en tant qu’hommes et avons réglé le problème. La Bible dit que nous devons pardonner et oublier. J’ai toujours rêvé de conduire une G-wagon. Noël est arrivée tôt pour moi et ma famille », a déclaré le mari qui a requis l’anonymat.

« Le bébé naîtra et je prendrai soin de lui comme le mien. Si le père veut l’emmener au Nigeria, cela ne me dérangerait pas. Je vais donner à ma femme le soutien dont elle a toujours besoin. J’aime ma femme et je ne la quitterai pas à cause d’une simple grossesse « , a-t-il ajouté.







