Un SDF lui donne ses derniers sous, elle récolte 100 000 dollars pour le remercier

En donnant ses derniers 20 dollars à cette femme perdue, Johnny Bobbitt Jr. n’imaginait pas que sa vie pourrait changer. Il y a quelques semaines, Kate McClure, rentrait chez elle lorsqu’elle est tombée en panne, en pleine nuit.



Perdue sur une route qui n’était pas éclairée, la jeune femme de 27 ans s’est mise à paniquer. Il était un peu plus de 23 heures, elle était seule, n’avait plus d’essence et se disait qu’elle allait devoir attendre là que son compagnon vienne la récupérer. «Mon cœur battait si fort hors de ma poitrine. Je me suis garée aussi loin que possible et suis sorti de la voiture pour me rendre à la station d'essence la plus proche», raconte-t-elle.



C’est là qu’elle a rencontré Johnny. Chaque jour, ce SDF se trouve au même endroit, sur cette portion de route de Philadelphie, à tenir une pancarte. «Il a compris que quelque chose n’allait pas», se souvient-elle. Il s’est approché d’elle, lui a conseillé de retourner dans sa voiture et de fermer les portes à clé. Puis, il est revenu vers elle quelques minutes plus tard, avec un bidon d’essence. «Il avait utilisé ses derniers 20 dollars pour s’assurer que je rentrerai chez moi en sécurité», explique Kate. «Il ne m’a pas demandé un seul dollar, et je ne pouvais pas le rembourser à ce moment-là parce que je n’avais pas de liquide», se rappelle-t-elle.



En sachant que l’homme était à la même place quotidiennement, elle est revenue les jours suivants, lui a remboursé l’essence, lui a donné un manteau, des gants, un chapeau, des chaussettes et «quelques dollars chaque fois que je le voyais» et a noué une belle amitié avec lui. Mais Kate a eu le sentiment de ne pas faire assez pour cet homme qui, sans aucune arrière-pensée, lui a peut-être sauvé la vie. «C’est un gars tellement bon, et lui parler chaque fois que je le voyais, m’a donné envie de l’aider encore plus». «Un jour, je lui ai rapporté une boîte de céréales qu’il pourrait transporter facilement. En plus de me remercier, et la première chose qu’il ait demandée, c’est "tu en veux ?"»



"Johnny vous donnera prochainement des nouvelles"

Alors, Kate McClure a décidé de lancer une campagne de dons. Le but ? Lui trouver un logement et lui payer son loyer, lui trouver un véhicule, et des dépenses pour 4 à 6 mois. «Il veut vraiment trouver un travail et je pense qu’un endroit où il pourrait se laver tous les soirs, se reposer et retrouver une vie normale va l’aider», écrit-elle sur la page GoFundMe ouverte pour lui.



Sur l’objectif de 10 000 dollars, la jeune femme en a déjà récolté plus de 117 000 en un peu plus de dix jours. C’est ce week-end que la jeune femme, son compagnon et Johnny vont se retrouver à l’hôtel afin de choisir ensemble sa future maison. «Vous êtes incroyables les amis. Johnny vous donnera prochainement des nouvelles», ajoute-t-elle.



D’après le «Daily News Philadelphia », Johnny Bobbitt Jr., a travaillé par le passé comme technicien dans la Marine. Selon la page Facebook que le journal américain a consulté, il aurait vécu une rupture difficile en 2014 et étudiait pour devenir ambulancier à l’époque.