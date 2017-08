Un Sénégalais a été assassiné en Espagne

Encore un Sénégalais assassiné à l’étranger. Apres le meurtre jamais d’Aliou Ba, la semaine écoulée, un autre compatriote a été mortellement battu par des inconnus en Espagne.



Modou Mayé Ndiaye sortait d’un restaurant lorsqu’il a été apostrophé par quatre gaillards qui l’ont assassiné. Né en 1978, Modou et le fils d’un coordonnateur de l’apr dans la commune de Gniby, département de Kaffrine.



La dépouille est encore attendue à Dakar, mais la famille Ndiaye de Gniby qui devait fêter l’élection d’une de ses filles, Amy Ndiaye, colistière d’Abdoulaye Wilane et cousine de la victime, est en deuil. Assassiné à la fleur de l’âge, Modou Mayé Ndiaye laisse derrière lui, une veuve meurtrie et trois enfants.



L’As