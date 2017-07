Un accident de véhicule fait un mort à Diouroup

Un violent accident est survenu tout à l’heure, sur la route nationale RN1et a fait un mort. La collision est intervenue entre un véhicule de type 4X4, double cabine et un bus à hauteur de Diouroup (commune de Tattaguine, département de Fatick).



La victime serait un agent des services des Eaux et Forêts. En plus de ce décès, l’accident a aussi fait quatre (4) blessés graves, qui ont été évacués à l’hôpital régional de Fatick, renseigne la RFM.