Un an d’existence: FEM s’impose sur la bande FM Lancée l’année dernière avec de fortes ambitions et une équipe motivée pour relever le défi de la performance, FEM FM a réussi à prendre sa place dans le paysage médiatique. La radio de Sacré-Cœur, devenue incontournable pour les auditeurs, imprime sa marque et continue son expansion. Avec des recrues de taille dont Mame Less Camara qui assure le management, la radio de Coumba Gawlo continue de battre des records d’audimat et se positionne parmi les stations les plus suivies de la bande FM .​





Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mars 2017 à 15:52









