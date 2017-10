Un an déjà, RIP Dégueune Chimère, tu nous manques

Dégueune Chimère Diao Babou a été inhumée à Touba, il y a un an. RIP. Ses «watabarakalahou Machalaah» ou encore ses «Alhamdoulilahi Machalah» de Dégueune qu’aimait imiter Zeina de la TFM, vont manquer aux Sénégalais et à la diaspora. Sa joie de vivre, sa beauté et surtout son élégance vestimentaire faisaient partie du beau décor de la TFM qui avait réussi, grâce à son émission, Wareef, à fidéliser beaucoup de téléspectateurs de la gent féminine et surtout les femmes au foyer, sans oublier beaucoup d’hommes. Mais, la mort est toujours presque imprévisible.



Mais, comme le dit la parole céleste: «La mort que vous fuyez vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables». Le prophète Mohammed (PSL) est mort et toute âme goûtera à la mort et c’est là un décret divin immuable. Il n’y aura pas d’échappatoire. Et Dégueune Chimère n’a pas échappé à ce destin fatal préparé à tout fils d’Adam et d’Eve.



Dégueune, la belle, Dégueune, la souriante, Dégueuene, l’élégante, celle qui voulait dire que du bien s’en est allée, laissant les Sénégalais le cœur gros. Les voies du SEIGNEUR sont impénétrables.



Comme l’a souligné Eva Tra qui a hérité du legs de Wareef : «Dégueune Chimère avait un cœur d’enfant, une générosité du cœur et de l’esprit». En vérité, comme un Mansour Mbaye version femme, Dégueune Chimère aimait dire du bien et souhaiter que la paix enveloppe le Sénégal et le Monde.



C’est cette Dégueuene Chimère qui ne cessait de parler, avec redondance, du Prophète Mohammed (PSL) et de DIEU dans ses discours d’ouverture de l’émission Wareef, qui va manquer au Sénégal, ses belles tenues aussi.



Comme disait Confucius : «on a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une». Et l’autre vie de Dégueune Chimère a commencé aujourd’hui, il y a quelques minutes, après son inhumation à Touba. A DIEU nous appartenons et à DIEU nous retournerons.



Leral.net présente ses condoléances attristées à sa famille et à tout le Sénégal et prie pour le DIEU LE TOUT-PUISSANT lui fasse miséricorde et lui offre le FIRDAWS aux côtés des femmes vertueuses comme Mariam, Assia, Khadija, Fatima et Cie… AMINE. RIP Dégueune Chimère, tu vas nous manquer.



