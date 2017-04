Un astéroïde "potentiellement dangereux" va "frôler" la Terre

C'est un événement exceptionnel. Un astéroïde va "frôler" la Terre le 19 avril prochain, selon la Nasa. Pas de panique pour autant, le caillou, qui fait un kilomètre de diamètre, devrait passer à près de deux millions de kilomètres de notre planète, soit cinq fois la distance entre la Terre et la Lune, rapporte Ouest France.



Et pourtant, l'agence spatiale américaine considère "2014 JO25" comme "potentiellement dangereux". Pourquoi? Parce que la Nasa a ses critères bien précis: si sa taille dépasse les 100 mètres de diamètre et qu'il passe à moins de 7,5 millions de kilomètres de la Terre, un astéroïde est considéré comme dangereux, rappelle The Minor Planet Center.



Le prochain passage en août 2027

Cet événement est considéré comme très important par les scientifiques, qui pourraient en apprendre davantage sur les astéroïdes, ces cailloux composés de roches, de métaux et de glaces. En raison de sa taille, il devrait d'ailleurs être visible au télescope.



Un phénomène d'autant plus rare, qu'aucun autre caillou de cette taille ne devrait s'approcher de la Terre avant août 2027. Quant à savoir si la Terre sera prochainement frappée par un astéroïde, il y a peu de chances. Car c'est un événement qui n'arrive que tous les 10 000 ans environ, précise Ouest France.