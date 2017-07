Un athlèthe paralympique meurt tragiquement à l'entraînement

L’athlète paralympique des Emirats arabes unis, Abdullah Hayayei, est décédé alors qu’il s’entraînait en prévisions des Mondiaux d’athlétisme handisports, qui commencent ce vendredi à Londres.Hayayei, athlète de 36 ans, devait participer aux épreuves du lancer du disque, du poids, et du javelot. Il aurait été heurté par un poteau métallique. Le choc lui aura été fatal. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la police londonienne.



Les secours ont rapidement été appelés sur place mais l’homme a été déclaré mort à 17h20 hier soir. Il semblerait que le poteau métallique fasse partie des installations du centre d’entraînement.



Majid Al Usaimi, le vice président de la délégation des Emirats arabes unis a réagi en disant que « la délégation est submergée par ce décès et réellement choquée de cette information ».



Le Comité International Paralympique a également publié un communiqué : « Nous sommes profondément dévastés par l’annonce tragique de la mort d’Abdullah. Nos pensées, prières et condoléances de tout le mouvement paralympique vont à la famille, aux amis et coéquipiers d’Abdullah. »



Hayayei était une promesse dans sa discipline. Il avait notamment terminé cinquième du concours du disque et huitième au poids lors des championnats du monde qui étaient organisés à Doha en 2015. Il avait également participé aux derniers jeux paralympiques de Rio, obtenant une sixième et septième place.



Une minute de silence sera organisée en son honneur lors de la cérémonie d’ouverture vendredi des Mondiaux à Londres.



source:.sudinfo