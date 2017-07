Un autre baron de la drogue arrêté : Cheikh «Parking» ravitaillait les dealers à Golf Sud Les investigations des éléments du commissariat de police de Golf Sud contre le baron de la drogue surnommé Cheikh «Parking», ont été fructueuses. Ce dernier a été finalement localisé, débusqué, puis mis à la disposition du parquet, hier, pour détention et trafic de chanvre indien.

Le très brecherché baron de la drogue de Sicap Mbao a été mis aux arrêts par la police de Golf Sud. Il s’agit de C. Mb, alias Cheikh «Parking», qui avait réussi à semer les limiers lors d’une folle course-poursuite, avant d’abandonner sa moto et une quantité de 2 kilogrammes environ de chanvre indien et de nombreux cornets de yamba.



Cheikh «Parking» avait pris la poudre d’escampette, le jour de la fête de Korité, lorsque des éléments de la brigade de recherches de la police de Golf Sud ont fait irruption dans son fief pour tenter de lui mettre le grappin dessus. Depuis lors, il fait cependant des apparitions-éclair dans la commune, approvisionne sa clientèle constituée de petits dealers et retourne dans sa cachette. Il effectue des offres de cession dans des endroits discrets de la cité, donne des consignes à ses collaborateurs et reste à l’affût.



La police surprend le dealer au petit matin, dans sa chambre avec son épouse



Les policiers apprennent les agissements du vendeur de drogue, intensifient leurs recherches et localisent sa maison à Sicap Mbao. Ils débarquent, ce mardi au petit matin, dans la concession, surprennent le gus dans la chambre à coucher de sa seconde épouse et l’interpellent.



Cheikh «Parking» se braque, refuse catégoriquement d’obtempérer et engage un bras de fer avec les flics. Il ouvre les hostilités, joue son va-tout et tente vaille que vaille de s’extirper des griffes des flics. Qui annihilent les velléités de fuite, resserrent l’étau autour du dealer et parviennent à le mettre aux arrêts.



Cheikh «Parking» utilisait la villa de sa seconde épouse comme planque



Durant la cavale du trafiquant, on renseigne que celui-ci avait trouvé refuge chez sa seconde épouse, établie à Sicap Mbao, pour échapper aux nombreuses patrouilles des policiers opérant en civil. Il a été récemment élargi de prison, après avoir purgé une peine de 6 mois ferme pour les mêmes motifs. Il est dépeint également comme un multirécidiviste dans le trafic de drogue.





