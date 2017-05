Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un bébé chez les Macron : la famille s'agrandit ! Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Mai 2017 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|

INFO CLOSER - Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule ! Quelques jours à peine après avoir été élu président de la République, Emmanuel Macron s'apprête à pouponner... Dans la famille Macron, on demande la sœur ! Car si on commence maintenant à bien connaître le clan (élargit) du nouveau président de la République et de son épouse Brigitte, sa soeur Estelle, reste encore peu connue du grand public. Et pour cause : la jeune femme, qui a cinq ans de moins qu' Emanuel Macron, préfère rester dans l'ombre.

Cette discrétion serait-elle la raison pour laquelle Estelle n'était pas au côté de son frère après sa victoire face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle dimanche 7 mai - alors même que toute la famille avait tenu à être présente à ses côté, y compris son père Jean Michel, qui avait lui aussi se fait rare ? Peut-être. Mais si la jeune femme n'était pas de la fête, c'est surtout parce qu'elle attend un heureux événement dans les tous prochains jours. En effet, selon nos informations, Estelle, qui exerce la profession de néphrologue à Toulouse, est actuellement enceinte de huit mois et demi !

Déjà papy... et bientôt tonton ! Une bonne nouvelle qui devrait ravir Emmanuel Macron, déjà complètement gaga des sept petits enfants de Brigitte, âgés de 1 à 11 ans, et qu'il considère comme les siens. "Je n'ai pas besoin que ce soit mes enfants sur le plan biologique pour leur donner autant d'amour que je leur donne", assurait récemment le nouveau locataire de l'Elysée sur BFMTV. Un "papy" de 39 ans - presque - comme les autres. Et dans quelques jours, il deviendra donc tonton !





