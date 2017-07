Un bébé in utero sauve sa vie et celle de sa mère

Un miracle médical s’est produit au CHRU de Lille : un bébé in utero est parvenu à éviter la mort et une grave complication à sa maman, simplement en changeant de position.







L’histoire suscite encore l’étonnement de la communauté médicale qui rapporte l’information dans un journal spécialisé. Une femme de 31 ans, enceinte de huit mois, se présente aux urgences de la maternité de Lille Flandres. Elle se plaint de fortes douleurs au ventre.



Des douleurs incalmables



L’équipe médicale regarde si le fœtus se porte bien, tous les indicateurs sont au vert. Ils décident alors d’administrer à la jeune femme des médicaments anti-douleurs, mais rien n’y fait : même avec la dose maximale, elle se plaint de douleurs toujours plus intenses qui semblent remonter vers le haut du corps.



Une césarienne en urgence



Divers examens sont alors pratiqués en urgence et le verdict tombe : la mère de famille, qui a déjà accouché par césarienne en 2013, a une rupture utérine. Cette complication est très grave à la fois pour la femme enceinte et le fœtus. L’équipe médicale procède alors à une césarienne en urgence et découvre le miracle : le fœtus a tout bonnement calé son dos à l’endroit de la rupture du muscle utérin.



“Le bébé s’est sauvé lui-même !”



“Il s’agit d’un cas extraordinaire de rupture utérine où le bébé s’est sauvé lui-même ! L’aspiration complète du dos à travers la brèche a empêché une hémorragie, un prolapsus du cordon ombilical et une fuite de liquide amniotique, et par conséquent permis d’éviter des complications maternelles ou fœtales”, soulignent le Dr Charles Garabedian et ses collègues dans leur article, cité par le blog de Marc Gozlan sur Le Monde.



Le nouveau-né, un petit garçon, est né en pleine forme. Avec déjà un sacré exploit à son actif.

