Un bus de Dem Dikk vandalisé : Des témoins racontent la scène, la société porte plainte La société de transport, Dakar Dem Dikk a encore subi la barbarie humaine au niveau du point de l'Emergence, près du stade Léopold Sédar Senghor. Des personnes non identifiées ont brûlé un de ses bus. « A leur arrivée sur des motos, ils ont fait descendre les clients. Ensuite, ils l’ont aspergé d’essence avant de mettre le feu », a déclaré un témoin, condamnant un acte criminel.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2017 à 18:46

D’autres personnes ayant assisté à la scène racontent que c’est aux environs de 13h, qu’un groupe d’individus non encore identifiés, s’est attaqué à ce bus qui dessert la banlieue. « Je suis tombé par hasard sur la scène. J’ai vu trois individus qui mettaient le feu avant de fuir. Au même moment, j’ai appelé la police, en vain. J’ai tenté de joindre les sapeurs-pompiers mais ça ne passait pas non plus. Dans ces circonstances, je me suis déplacé jusqu’à la police de Grand-Yoff pour donner l’information », a fait savoir cet homme.



Peut-être que l’enquête qui sera ouverte, permettra de rattraper ces malfrats. La société Dem Dikk a annoncé qu’elle va déposer une plainte.





