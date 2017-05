M. Pokora aime faire plai­sir à ses fans et c’est encore ce qu’il a prouvé en répon­dant à Louna, 5 ans, inca­pable d’as­sis­ter à l’un de ses concerts.

Louna, 5 ans, est fan de M. Pokora et rêvait d’as­sis­ter à l’un de ses concerts. L'ancien juré de "Danse avec les stars" est actuel­le­ment en pleine tournée de son My Way Tour et sera de passage au Zénith d’Au­vergne demain.



L’oc­ca­sion parfaite pour la petite fille de le rencon­trer. Mais Louna est atteinte d’une mala­die qui l’em­pêche de se dépla­cer et l’oblige à rester à proxi­mité d’un appa­reil de soutien respi­ra­toire.



Pour lui redon­ner le sourire, sa maman Emilie a décidé de lancer la semaine dernière un appel à M. Pokora sur les réseaux sociaux. Elle s’est adres­sée direc­te­ment au chan­teur de 31 ans et a demandé l’aide des inter­nautes : « Coucou M. Pokora, un message pour toi… Parta­gez pour que le rêve de cette petite prin­cesse se réalise. »



Une publi­ca­tion accom­pa­gnée d’une photo de sa fille qui tient une feuille de papier sur laquelle figurent ces mots : « Je n’ai que 5 ans, je suis une moyenne fille qui adore Matt Pokora. Il sera sur Cour­non-d’Au­vergne le 18 mai, dans 6 jours. Malheu­reu­se­ment, je ne pour­rai pas le voir à cause de cette machine qui m’aide à respi­rer. Je voudrais que ce message voyage jusqu’à Matt Pokora pour rece­voir un message vidéo. Alors, à vos partages, je ne peux voya­ger. »

Un appel que les inter­nautes ont relayé et qui est arrivé jusqu’au prin­ci­pal inté­ressé. Le nouveau juré de The Voice a envoyé une vidéo privée à la maman, qui a immor­ta­lisé en images la réac­tion de sa fille regar­dant son idole. On y voit Louna en larmes devant l’écran, boule­ver­sée de voir son rêve se réali­ser.