Un cambrioleur se fait démolir le portrait par une femme de 1m50 après avoir pénétré dans sa maison

Un cambrioleur a fini à l’hôpital ce week-end, alors qu’il a été battu pendant qu’il tentait d’entrer par effraction dans la maison d’une femme au Tennessee.



Lisa Morelock a ouvert la porte après avoir entendu frapper samedi soir, une femme passait des pamphlets recherchant un chien perdu. Lorsqu’elle a refermé la porte, un homme, Joe M. Sotello, portant un masque lui a pris le bras et tenté de l’emmener à l’extérieur.

































« Il a dit que c’était un cambriolage. C’était comme si on jouait au football et que j’étais le plus petit quart-arrière du monde. »



La femme de 52 ans a commencé à combattre cet homme qui fait plus de deux fois sa taille, ne faisant elle-même que 1m50.



Il avait une arme et elle a attrapé une batte de base-ball qu’elle garde près de la porte d’entrée pour se défendre. La fille de Lisa et une amie se trouvait à l’intérieur de la résidence, se sont jointes à elle pour maîtriser le cambrioleur.



« Je suis fière de nous car nous nous sommes défendues », raconte sa fille, Morgan. « Je déteste que ce soit arrivé. »



Au cours de la bagarre, Lisa a pu lui retirer son masque et l’a reconnu, il s’agissait de quelqu’un qu’elle connaissait depuis 15 ans. Ça l’a choquée.