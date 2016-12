Un chauffeur lynché à mort après avoir percuté onze enfants pendant une fête musulmane

Un chauffeur a été lynché à mort mardi après avoir percuté mortellement onze enfants qui participaient à la célébration de l’anniversaire du prophète Mahomet Rechercher Mahomet dans le village de Malam Sidi, dans l'Etat de Gombe.



Selon nos informations, un chauffeur ayant perdu le contrôle de son autobus a foncé dans une procession musulmane célébrant l'anniversaire du prophète Mahomet.



Onze enfants dont l’âge varie entre 11 et 15 ans sont morts sur le champ et 17 autres blessés.



En colère, la foule s'est précipitée sur le chauffeur et l'a battu à mort.



Une enquête a été ouverte par la police sur les circonstances de ce drame.



L’anniversaire du prophète Mohammed est commémoré pendant plusieurs semaines avec des rassemblements religieux et des processions de rue dans le nord du pays.



Source web