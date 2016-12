Je vous recommande le chauffeur ( Bureau et maison), ayant travaillé avec nous depuis longtemps. C'est un chauffeur exemplaire , extrêmement ponctuel, serviable, souriant et discret. Il conduit de manière prudente, et n’a jamais eu aucun accrochage ou problème de conduite avec nous.



Voici le numéro

Pape DIENG : 77 658 13 97