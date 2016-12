Un club chinois aurait offert 300M€ au Real Madrid pour Ronaldo ! (agent)

Après l'année la plus aboutie de sa carrière selon ses dires, Cristiano Ronaldo garde une cote énorme sur la planète football, malgré ses 31 ans. Le quadruple Ballon d'Or, qui a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2021, aurait en effet fait l'objet d'une offre absolument sensationnelle émanant d'un club chinois.



"L'argent ne fait pas tout"



Jorge Mendes, le charismatique agent de la superstar portugaise, a accordé un entretien à Sky Sport dans lequel il s'épanche sur la situation de l'attaquant. Mendes a ainsi révélé que Cristiano Ronaldo aurait fait l'objet d'une offre peu commune de la part d'un club chinois : une indemnité de 300 M€ proposée au Real Madrid pour acheter son contrat, et un bail incluant un salaire de 150 M€ par an proposé au joueur. Cette offre aurait donc fait du Portugais le joueur le mieux payé de l'histoire.



"Un club chinois a offert 300M€ au Real Madrid et 150M€ par an à Cristiano, mais l'argent ne fait pas tout. Le Real Madrid est sa vie", a déclaré Mendes au micro de Sky Sport en marge des Globe Soccer Awards à Dubaï.



Cristiano Ronaldo a remporté sa quatrième Ballon d'Or de sa carrière après une année pleine sur le plan personnel et collectif, avec la Ligue des champions, l'Euro, la Supercoupe de l'UEFA et le Mondial des Clubs à son palmarès.



Le championnat chinois est quant à lui en plein essor, et de nombreux joueurs de renom (qui ne sont pas tous âgés de plus de 30 ans, malgré une grosse majorité), choisissent de relever un challenge en Chine. Ce jeudi, Carlos Tevez s’est ainsi engagé avec le club de Shanghai Shenhua, paraphant un contrat assorti d'un salaire annuel de 38 millions d'euros par an, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé de la planète.



Thierno Malick Ndiaye avec Goal