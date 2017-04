Un commerçant présumé homosexuel battu à mort par deux jeunes

I. Seck est un commerçant qui travaillait à Bargny. Une localité située à quelques kilomètres de Rufisque. Ce jour-là, le commerçant s’est rendu à Rufisque pour faire une commande de marchandises pour sa boutique.



Selon les témoignages recueillis, la bagarre a eu lieu en pleine journée. Le commerçant natif de Bargny et âgé d’une trentaine d’années, conduisait son véhicule aux alentours du garage « clandos ». A sa grande surprise, deux individus se sont approchés de sa voiture et ont commencé à taper sur celle-ci.



Quand il s’arrêta pour voir ce qui se passe, il fut traité d’homosexuel par les jeunes. A peine sorti de la voiture il est accueilli par des coups et des injures. A la suite de cette bagarre, blessé au niveau de la tête, il perdit beaucoup de sang avant de s'évanouir. Il fut acheminé à l’hôpital Youssou Bargane Diop de lRufisque.



Les médecins après consultation constatent un traumatisme crânien, avant de demander son évacuation à Fann. Une fois arrivé sur place, il succombera à ses blessures avant même que les hommes en blouses blanches ne s’occupent de lui pour les besoins d’un scanner.



Informés de l’agression, les limiers ont ouvert une enquête et ont pu mettre la main sur les deux agresseurs du commerçant. Le défunt commerçant laisse derrière lui sa femme et sa mère, qui sont pour le moment inconsolables.