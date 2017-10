Un début de saison trop au ralenti pour le Réal Madrid

Un début de saison poussif qui s'explique par un gros manque d'efficacité. Le match nul réaliser contre Tottenham en est un bon exemple. Le Real Madrid a eu une multitude d'occasions, mais les joueurs ont énormément pêché dans ce qui faisait la force du club il y a peu, à savoir la finition.



On peut éclairer ce constat en termes de données chiffrées. La saison dernière à la même période, le Real Madrid avait inscrit 43 buts. Cette saison, les merengues n'en ont inscrit que 29.



Un constat qui s'explique en partie par l'absence de Cristiano Ronaldo durant 5 matchs pour une suspension et celle de Benzema sur blessure. Mais cela n'explique pas tout car le Portugais affiche une statistique épouvantable : il a eu besoin de 28 tirs pour marquer son premier but en Liga...



Nul doute qu'à l'avenir, ils vont régler la mire et empiler les buts, mais à l'heure actuelle, cela impacte le début de saison du Real.







Thierno Malick Ndiaye avec Réal Madrid