Un éclair de Kanté foudroie United ! Chelsea est le dernier qualifié pour les demi-finales de la FA Cup. Les Blues ont écarté lundi soir une équipe de Manchester United réduite à dix grâce à un but de N’Golo Kanté.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2017 à 23:11 | | 0 commentaire(s)|

N’Golo Kanté adore Manchester United, mais ce n’est certainement pas réciproque. Cinq mois après avoir inscrit son seul but de la saison en Premier League face aux Red Devils, le 23 octobre dernier (4-0), le milieu de terrain de Chelsea a remis ça lundi soir à Stamford Bridge, lors du dernier quart de finale de FA Cup. Un éclair qui a foudroyé l’équipe de José Mourinho (1-0) qui, après le Community Shield et la League Cup, ne remportera donc pas de troisième titre cette année.

Il y a finalement une certaine logique dans ce résultat: le dernier carré de la Coupe d’Angleterre sera composé de quatre des cinq premiers du championnat, dont le MUFC ne fait pas partie. En plus des Blues, Tottenham (2e), Manchester City (3e) et Arsenal (5e) sont ainsi toujours en course. Paul Pogba et ses coéquipiers pouvaient difficilement s’y inviter dans la mesure où ils ont été réduits à dix après la demi-heure de jeu, suite au deuxième carton jaune reçu par Ander Herrerra (35e).



Kanté plus fort que Pogba Autre paramètre important, c’est avec le seul Marcus Rashford comme attaquant de formation que les Diables Rouges ont abordé ce rendez-vous. Et encore, le jeune buteur anglais n’avait pas été annoncé dans le groupe… Dans ces conditions, les Londoniens, eux en pleine confiance, avaient un avantage qu’ils ont su matérialiser au tableau d’affichage en seconde période grâce à l’intenable N’Golo Kanté, donc, qui a trompé David De Gea d’une frappe rasante de 25 mètres, plein axe (52e).

Jusque-là, le gardien espagnol avait su retarder l’échéance en détournant les tentatives d’Eden Hazard (16e) et de Gary Cahill (17e). Il a ensuite eu plus de chance devant Diego Costa (60e) et Willian (62e, 73e). Autant dire que la qualification de Chelsea, qui enchaîne là un onzième match consécutif sans défaite, est loin d’être imméritée. Paul Pogba, en retard sur le but de l’international tricolore, aurait pu égaliser en fin de rencontre mais son tir a fui le cadre (82e). Un soir à oublier pour lui.



source:sports



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook