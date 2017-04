Un élève de Limamoulaye kidnappé et tué, encore et encore !

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2017 à 13:29 | | 0 commentaire(s)|

Horreur au Lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Un élève inscrit en seconde année de Brevet de technicien en Electricité a été kidnappé dans la nuit du samedi au dimanche à Guédiawaye par des individus non encore identifiés. Après d’intenses recherches, Mamadou Dièye, âgé de 25 ans, a été découvert dans la forêt de Sangalkam. La victime a reçu une balle dans la poitrine. Ses ravisseurs sont activement recherchés par la gendarmerie de Sangalkam, qui a ouvert une enquête.



Mamadou Dièye habitait à Keur Massar où il était retourné pour les vacances de la Pâques.

