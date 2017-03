Un élu mexicain enjambe la frontière et dénonce l'absurdité du mur de Trump

"Bonjour les amis et les amies. Je suis assis sur le mur qui longe la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ici c'est le Mexique, ici, ce sont les États-Unis (...) Le mur fait environ 9 ou 10 mètres de haut, mais j'ai pu l'escalader et m'asseoir ici. Et là je peux sauter très facilement de l'autre côté!". Les première secondes de la vidéo publiée par Braulio Guerra, un élu mexicain, sur son compte Twitter, sonnent comme une provocation.



Pourtant, le but du représentant n'est pas tant de narguer des gardes-frontières américains, par ailleurs totalement absents, mais de dénoncer "l'inutilité totale et l'absurdité du mur" que le président Donald Trump veut construire le long de la frontière. D'autant que ce dernier coûterait des milliards de dollars -entre 8 et 12 selon Trump, entre 21 et 38 selon des experts- dénonce encore l'élu