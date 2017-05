Un enfant de 11 ans dénonce son père dealer à la police

Le fils avait découvert pour plus de 7500 euros de stupéfiants, dont de l’héroïne, dans la valise de son père. “Je pense que mon père vend de la drogue”. À Lawrence, dans le Massachusetts (nord-est des États-Unis), un enfant de 11 ans a contacté la police afin d’avertir que son père détenait plus de 200 grammes de drogue dans sa valise.

Le fils du trafiquant et un cousin de 13 ans se trouvaient dans la chambre du père de l’enfant, âgé de 40 ans, lorsqu’ils sont tombés nez à nez avec 212 grammes d’héroïnes et de fentanyl (un dérivé d’opiacé), se trouvant dans un bagage de celui-ci. Le tout représentait une valeur de 8500 dollars (7500 euros). L’enfant prévient aussitôt les forces de l’ordre.

Première alerte il y a un an D’après CBS, le quadragénaire s’est rendu de lui-même aux autorités le lendemain et a été inculpé de trafic de drogue et de mise en danger d’enfant. Un officier de police de la ville de Lawrence a précisé auprès que le garçon avait aussi été témoin le matin même d’une vente de stupéfiants. Ce n’est pas la première fois que le petit garçon demande de l’aide à l’extérieur. Il y a environ un an, il avait déjà contacté la protection de l’enfance, selon le Boston, Globe afin de reporter les agissements de son paternel.

L’homme qui bénéficiait d’une liberté conditionnelle était dans l’attente d’une audience en juin. L’enfant, dont le courage a été salué par les autorités de Lawrence, a été pris en charge par des membres de la famille.





