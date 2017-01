Un enfant de 3 ans oublié dans un bus

Un enfant de trois ans a été retrouvé dans un car scolaire, après avoir passé plus de sept heures tout seul à l’intérieur, jeudi 26 janvier, rapporte Ouest France.



L’enfant était monté dans le car le matin pour se rendre à l’école maternelle. Comme il n’est pas descendu, il a passé la journée dans le car.



Et c’est seulement en fin d’après-midi, au retour du véhicule qu’une mère de famille s’est rendue compte que le pompon du bonnet du garçonnet dépassait à l’intérieur.Le petit garçon a dit « qu’il a vu un chat » d’après sa maman, qui assure que l’enfant va bien. Le chauffeur a été convoqué par le conseil départemental.



Sanctions contre le transporteur



Outre le chauffeur du bus, l’agent de Coutances Mer et bocage chargé de surveiller les allées et venues des écoliers n’a pas relevé l’absence du garçon. « J’ai demandé que cette personne n’accompagne plus les enfants », indique l’inspecteur d’académie, Philippe Guichoux.



« Le transporteur qui n’a pas respecté la procédure consistant à prévenir aussitôt les services d’astreinte des transports du conseil départemental est convoqué ce jour par le conseil départemental pour s’expliquer », a averti le conseil départemental de la Manche.



Une enquête a été également ouverte.



source: Yahoo