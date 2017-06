Un enfant de 5 ans coincé dans la voiture au soleil Un enfant de cinq ans, retrouvé enfermé jeudi dans une voiture en plein soleil à La Seyne-sur-Mer (Var), était dans un état critique vendredi.

Le petit garçon est retourné dans la voiture, probablement chercher un jouet, selon le parquet, et n'a pu en sortir. (photo: AFP)

Le pronostic vital du petit garçon était engagé, selon le parquet. Plus tôt dans l'après-midi jeudi, la mère du petit garçon l'avait sorti de la voiture en même temps que son deuxième enfant, un bébé, et les avait couchés pour la sieste.

Alors qu'elle s'était elle-même assoupie, le petit garçon est retourné dans la voiture, probablement chercher un jouet, selon le parquet, et n'a pu en sortir. Il a été retrouvé inconscient vers 16h30 et conduit à l'hôpital de la Timone, à Marseille.



L'essentiel/AFP



