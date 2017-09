Un escroc se fait passer pour le Ministère de l’Intérieur Français

Les escroqueries sur le web, il en existe des milliers. Je viens de mettre la main sur un escroc et une nouvelle tentative de fraude aux couleurs du Ministère de l’Intérieur Français. Comme à chaque fois, tout débute par un message. Cette fois, il est signé d’une certaine Mélanie Bitrane. La dame se dit originaire du Canada. Elle explique être tombée amoureuse d’un homme, rencontré sur Internet : « Ce dernier m’a vraiment pris le cœur avec des jeux de mots sur internet, des poèmes, des citations, il était doué à me rendre amoureuse et m’a soutiré beaucoup d’argent environ 35 000€« .



Bien évidement, cette dame n’existe pas. Le piège de l’escroc consiste à faire croire que cette dame a pu être remboursée grâce à un policier. Un « lieutenant« , mais d’autres courriels le disent « Commandant« , « Capitaine« , du nom de christophe.mazoyer@gouv-interieur.fr.



Vous aurez remarqué l’url. Un faux site du Ministère de l’Intérieur. La véritable adresse officielle étant https://interieur.gouv.fr. Ce faux URL a été enregistré en Allemagne, fin juillet chez Cronon AG.



Bref, prudence ! Veillez à ce que vos proches ne tombent pas dans ce genre de piège.







