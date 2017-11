Un étudiant tue son professeur, prend un selfie avec son cadavre et se suicide suite à un “jeu”. À Moscou, un étudiant a tué son professeur en lui tranchant la gorge. Il aurait ensuite pris un selfie avec le cadavre avant de se suicider. Le garçon aurait commis toutes ces horreurs à l'occasion d'un jeu meurtrier en ligne.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|

Andrey Emelyannikov a été retrouvé gisant dans une mare de sang aux côtés du cadavre de son professeur de 44 ans, père de trois enfants.

L'étudiant de 18 ans était reconnu comme étant un obsédé des jeux d'ordinateur tandis que Sergei Danilov était un enseignant spécialisé en santé et en sécurité.

La police craint qu'Andrey faisait partie d'un groupe de suicidaires qui organisent des tueries en ligne.

De plus en plus de groupes en ligne du genre font leur apparition et ils recrutent des adolescents et de jeunes adultes déprimés pour les entraîner dans des tueries horribles.

Un des groupes les plus connus est Blue Whale. Celui-ci propose un programme de 50 choses à exécuter avant que la victime ne s'enlève la vie.

Des centaines de jeunes Russes seraient morts après avoir pris part à ce programme.

La police craint qu'Andrey était relié à un de ces groupes.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook