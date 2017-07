Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un ex de Blac Chyna l'accuse de l'avoir poussé au suicide Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2017 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien petit copain de Blac Chyna, Pilot Jones, a estimé que le "revenge porn" de Rob Kardashian n'est qu'un juste retour des choses. Dans une interview pour TMZ, il révèle qu'elle lui a fait subir le même sort...



Rob Kardashian et Blac Chyna sont dans la tourmente, un clash entre les deux parents de la petite Dream, âgée d'à peine 8 mois, qui les a menés jusqu'au tribunal. Après qu'il a publié de photos et vidéos de la bimbo sexuellement explicites sur les réseaux sociaux, elle entend bien tenir son ex-compagnon le plus loin d'elle possible.



La justice américaine a tranché : le petit frère de Kim Kardashian devra se tenir éloigné de la mère de sa fille, à au moins 100 mètres de distance, ne pas tenter d'entrer en communication avec elle, ni partager quoi que ce soit sur les réseaux sociaux ayant rapport avec elle ou leur bébé.



Ultime rebondissement : c'est désormais au tour de Pilot Jones, l'ex de Blac Chyna, de s'exprimer publiquement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'éprouve pas de sympathie pour Blac Chyna. Pour lui, tout cela n'est qu'un juste retour des choses. "Je trouve ça ironique et très hypocrite que ce cerveau que j'appelle Blac Chyna, fait exactement la même chose, ou accuse Rob de faire exactement la même chose qu'elle m'a fait il y a quelques mois", a-t-il déclaré à TMZ , dans un entretien vidéo, mardi.



Pour précision, Blac Chyna, de son vrai nom Angela White, a posté le numéro de téléphone et l'adresse mail de son ex en ligne, en octobre dernier, après l'apparition de vieilles images du couple en train de s'embrasser. Cela avait eu pour effet de lancer des rumeurs suggérant qu'ils avaient une liaison alors qu'elle était encore en couple avec Rob Kardashian. Elle s'est longuement exprimée sur les réseaux sociaux, dans l'un de ses posts, elle a même révélé la bisexualité du chanteur de Glee, qui cultivait pourtant la discrétion auprès du public.



"Des centaines de menaces de mort"



Les actions de Blac Chyna ont causé d'énormes dommages à Pilot Jones ainsi qu'à sa famille. Il en est même arrivé à faire une tentative de suicide. "Honnêtement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte des effets de la cyberintimidation et de la façon dont cela affecte les gens", a partagé le chanteur. "J'ai reçu des centaines de menaces de mort, des appels et des e-mails. [...] En fait, je suis entré dans une dépression très profonde. J'ai quitté L.A. par peur pour ma sécurité, et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que j'ai même essayé de me suicider."



Pilot Jones va plus loin : il affirme avoir reçu "plus de 200 appels en moins de 60 secondes" d'inconnus utilisant des insultes homosexuelles, à la suite de la déclaration de Blac Chyna. "Je me suis senti mal à l'aise à propos de qui je suis", a-t-il déploré.



source: Voici



