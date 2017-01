Un ex-ministre de Jammeh arrêté en Suisse

La police suisse a arrêté jeudi l'ancien ministre gambien de l'Intérieur, Ousman Sonko près de la capitale Berne, a indiqué le journal Berner Zeitung.



La télévision suisse a annoncé mercredi que Sonko, qui a été ministre de l'Intérieur de Yahya Jammeh, vivait dans une maison pour demandeur d'asile près de Berne depuis deux mois.

L'Ong Trial International a déposé une plainte auprès des autorités bernoises le 25 janvier 2016.

L'ONG demande, "au regard des soupçons qui pèsent sur l'ancien ministre, l'ouverture rapide d'une procédure à son encontre pour faits de torture".



"A ce jour, les crimes du gouvernement Jammeh n'ont jamais été jugés, et les bourreaux jouissent d'une impunité totale. A l'heure où la Gambie se prépare à une transition démocratique, ces développements envoient un fort message d'espoir aux victimes", indique l'ONG.



Selon Trial International, Ousman Sonko a été démis de ses fonctions en septembre 2016.

Il a fui la Gambie pour le Sénégal, puis la Suède, où sa demande d'asile a été rejetée.

Cet ancien ministre de l'Intérieur (2006 - 2016) dirigeait les forces de police et les lieux de détentions, selon l'Ong.

Il serait entré sur le territoire suisse le 10 novembre 2016, et y aurait également déposé une demande d'asile.



