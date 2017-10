Un footballeur ivoirien trouve la mort dans un braquage

Henri Georges Aboubacar Griffiths, c’est le footballeur ivoirien qui a trouvé la mort dans un braquage dans la nuit du 5 au 6 octobre à Angré-Cocovico, dans le Nord-Est d’Abidjan-Cocody.

Selon plusieurs sources locales, l’international ivoirien était à bord de sa voiture, lorsqu’il a été attaqué par une bande de malfrats. Le footballeur a été abattu d’au moins deux balles par un groupe de malfaiteurs qui voulaient emporter son véhicule de marque Mercedes 4X4.

Le footballeur de 27 ans s’était retrouvé à Abidjan pour profiter de la vie, en attendant de trouver un nouveau club. Malheureusement pour lui, il a croisé le chemin de ces hommes sans cœur. Désormais, Henri Georges Aboubacar Griffiths ne foulera plus jamais les aires de jeu pour pratiquer un sport qu’il aimait si bien: le football.

C’est toute la communauté sportive de la Côte d’ivoire qui est frappée par cette disparition tragique. Familles, amis et connaissances ne cachent pas leur profonde douleur de voir non seulement un footballeur mourir d’une façon aussi tragique, mais surtout de se rendre compte à quel point les footballeurs ivoiriens évoluant à l’étranger, peuvent être dans l’insécurité totale dans leur propre pays.

Georges Henri a évolué à Sirroco, en 3e Division de Côte d’Ivoire avant de poser ses valises à l’ASI en Ligue 1. Parti en Norvège puis en République Tchèque, l’international ivoirien était sans club depuis un certain temps.

Les secours qui se sont dépêchés sur les lieux quelques temps après l’attaque, n’ont pas réussi à sauver ce footballeur professionnel natif de Treichville. Après quelques doutes sur l’identité de la victime, sa famille va procéder à la reconnaissance du corps et confirmera que c’est bel et bien Henri Georges Aboubacar Griffiths qui a été froidement assassiné.



